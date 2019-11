Die britische Königin Elizabeth II. (M).

Quelle: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Mit einer bewegenden Zeremonie haben die britischen Royals, hochrangige Politiker und Tausende weitere Teilnehmer am Sonntag in London der Gefallenen der beiden Weltkriege und anderer Konflikte gedacht.



Der 70 Jahre alte Thronfolger Prinz Charles legte einen Kranz aus roten Klatschmohnblüten an dem Denkmal im Regierungsviertel in London nieder. Zu einer Schweigeminute schlug die große Glocke von Big Ben. Auch Premierminister Boris Johnson und die Prinzen William und Harry nahmen teil.