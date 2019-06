Sicherheitsbeamte stehen Wache am Tian'anmen-Platz.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Starke Sicherheitsvorkehrungen haben den 30. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China überschattet. Familien der Opfer und Bürgerrechtler riefen die kommunistische Führung zu einer ehrlichen Aufarbeitung des Massakers vom 4. Juni 1989 auf. Die Verantwortlichen sollten bestraft werden.



Am Platz des Himmlischen Friedens (Tian'anmen) in Peking herrschten am Morgen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Nur in Hongkong werden Zehntausende zu einer Kerzenandacht erwartet.