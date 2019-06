In Gedenken an Anne Frank pflanzten die UN einen Baum. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Vereinten Nationen haben zum Gedenken an Anne Frank einen Kastanienbaum vor ihrem Hauptquartier in New York gepflanzt. Es handele sich um einen Ableger des Kastanienbaums vor dem Haus in Amsterdam, in dessen Dachboden sich Frank mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten versteckte, teilten die UN mit.



Der Baum sei in Gedenken an Frank und alle Opfer des Holocausts gepflanzt worden. Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren - am Mittwoch wäre sie 90 Jahre alt geworden.