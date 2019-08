Mit einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung und Kranzniederlegungen an der Gedenkstätte Berliner Mauer ist in der Hauptstadt an die Opfer von Mauer und Teilung erinnert worden. An der Veranstaltung auf dem ehemaligen Todesstreifen an der Bernauer Straße nahmen rund 150 Menschen teil, darunter Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Später hält an der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam, bekannt als Ort von Agentenaustauschen im Kalten Krieg, die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Rede.