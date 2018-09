Illumination am Kölner Dom. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Premiere für den Kölner Dom: Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird er in dieser Woche mit Bewegtbildern angestrahlt. Die Lichtprojektionen sollen ihn zum "Leuchtturm des Friedens" machen und an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnern.



NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte, man müsse heute für die europäische Einigung, die Demokratie und den Frieden kämpfen. Bis Sonntag beleuchtet die Illumination abends die Südfassade vom Portal bis zur Spitze in 157 Metern Höhe.