Steinmeier hat sich mit Holocaust Überlebenden getroffen.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mit zahlreichen Veranstaltungen hat in Berlin der Gedenktag an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traf sich mit drei Holocaust-Überlebenden. Auch an anderen Orten in Berlin gedachten Bürger und Politiker der NS-Opfer.



Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte: "Authentische Orte halten die Erinnerung an das Unfassbare wach." Im Mittelpunkt des Gedenkprogramms in Berlin steht ein Konzert in der Staatsoper Unter den Linden.