Avicii alias Tim Bergling war am 20. April 2018 in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden worden. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus. Avicii, Weltstar und Schöpfer von Hits wie "Levels" und "Wake Me Up", wurde nur 28 Jahre alt. "Wir vermissen Tim", sagte Vater Klas Bergling auf dem Konzert, "aber er ist durch seine Musik hier".