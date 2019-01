Eine Gedenkplatte im ehemaligen KZ Buchenwald. Archivbild.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Politiker der AfD sind im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Gedenkveranstaltungen nicht willkommen. Dies halte die Stiftung für geboten, solange sich Vertreter der AfD nicht glaubhaft von den menschenrechtsfeindlichen und geschichtsrevisionistischen Positionen in ihrer Partei distanzierten.



So heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Heute soll in der Gedenkstätte mit Überlebenden und Vertretern der Thüringer Landesregierung ein Kranz für die Opfer niedergelegt werden.