SA-Männer mit Hetzplakaten gegen Juden in Berlin. Archivbild Quelle: -/Ullstein/dpa

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem präsentiert zum 80. Jahrestag der Pogromnacht eine Online-Ausstellung. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten die Nationalsozialisten jüdische Einrichtungen und verschleppten mehr als 30.000 Juden in Konzentrationslager.



Die Ausstellung "The Kristallnacht Pogrom" zeigt die Geschichten von deutschen und österreichischen Juden, die jene Nacht erlebt haben. Sie wird von der deutschen Bundesregierung unterstützt.