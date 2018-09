Wer das Schicksal der Vertriebenen kennt, kann nachempfinden, was viele Flüchtlinge heute erleben. Die Lehren daraus sind ähnlich. Die Lehre, dass Frieden kostbar ist, dass Humanität am Anfang unseres Denken stehen muss. Bundesinnenminister Horst Seehofer



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erinnerte an die Leistungen der Vertriebenen in Deutschland. Sie seien "versöhnungsbereit, leistungsbereit und leistungsstark" gewesen und hätten maßgeblich zum westdeutschen Wirtschaftswunder beigetragen. "Ihr Fleiß und Ihre Arbeit waren ein wichtiger Bestandteil der Erfolgsgeschichte des 'Made in Germany", sagte Seehofer an die anwesenden Gäste gewandt.



Zugleich verwies Seehofer auf Flüchtlinge der heutigen Zeit. Wer das Schicksal der Vertriebenen kenne, könne nachempfinden, was viele Flüchtlinge heute erlebten. "Die Lehren daraus sind ähnlich. Die Lehre, dass Frieden kostbar ist, dass Humanität am Anfang unseres Denken stehen muss", so Seehofer. Auch die Kostbarkeit der eigenen Heimat werde einem bewusst. "Das Schicksal der Vertriebenen gehört zur Geschichte vieler, vieler Familien in unserem Land. Gut, dass wir diesen Gedenktag haben."



Seehofer, der mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) derzeit über die künftige Asyl- und Migrationspolitik streitet, wandte sich bei der Gedenkstunde mit lobenden Worten an die Kanzlerin. "Sie machen diesen Gedenktag zu etwas Besonderem."