Friedländer kam am 11. Oktober 1932 in Prag als einziger Sohn von Jan und Elli Friedländer zur Welt. Seine Eltern waren nicht religiös und typische Vertreter des assimilierten jüdischen Bürgertums in Mitteleuropa, wie Friedländer später in seiner Autobiografie "Wenn die Erinnerung kommt" schrieb. Als die Deutschen 1939 die Tschechoslowakei besetzten, flüchtete die Familie nach Frankreich. 1942 wollten die Eltern weiter in die Schweiz fliehen, wurden jedoch von Polizisten nach Vichy-Frankreich zurückgeschickt und schließlich nach Auschwitz deportiert.