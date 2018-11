Kanzlerin Merkel sprach in der Synagoge Rykestraße in Berlin. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor zunehmendem Judenhass in Deutschland gewarnt. Sie mahnte ein entschlossenes Vorgehen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung an. "Es gibt in Deutschland wieder blühendes jüdisches Leben", sagte sie bei einer Gedenkstunde zum 80. Jahrestag der Pogromnacht.



"Zugleich erleben wir einen besorgniserregenden Antisemitismus", der jüdisches Leben vielerorts bedrohe. Dieser entlade sich zunehmend offen in Hetze im Internet und im öffentlichen Raum.