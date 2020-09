Britische Soldaten in der Nähe des Anschlagsortes.

Quelle: Tamana Sarwary/AP/dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf eine schiitische Gedenkveranstaltung in Afghanistan mit mindestens 31 Toten für sich reklamiert. Die Terrorgruppe veröffentlichte ein Foto der beiden Attentäter vor einer Flagge des IS in den sozialen Netzwerken.



Die Erklärung wurde über die üblichen Kanäle des IS im Internet verbreitet. Demnach hätten die beiden Männer die Gedenkveranstaltung in der afghanischen Hauptstadt Kabul unter anderem mit Maschinengewehren, Handgranaten und Granatwerfern angegriffen.