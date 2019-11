Weihnachtsbaum steht vor dem Rockefeller Center. Archivbild

Quelle: Wang Ying/Xinhua/dpa

Weil das Gedränge am berühmten Tannenbaum in den vergangenen Jahren zu groß geworden ist, wird nun die ganze Gegend rund um das Rockefeller Center in New York in der Weihnachtssaison zur Fußgängerzone. Dort dürften ab Ende November bis Anfang Januar nachmittags keine Autos mehr fahren, teilte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio mit.



Mit dem traditionellen Anzünden der mehr als 50.000 Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt beginnt in New York die Weihnachtssaison, in diesem Jahr am 4. Dezember.