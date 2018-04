Sturmtief "Friederike" - Hamburg Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Fahrgäste der Bahn haben zur Zeit häufiger als sonst mit Zugausfällen wegen kranker Lokführer zu tun. "Wir haben einen erhöhten Krankenstand bei Lokführern in mehreren Regionen", sagte ein Bahnsprecher. Er nannte Norddeutschland, den Raum Frankfurt und Süddeutschland.



Zugausfälle hatte es in den vergangenen Tagen etwa rund um Ulm gegeben, wo der Krankenstand doppelt so hoch ist wie im Jahresdurchschnitt. Die Bahn ist wie andere Unternehmen auch von der Grippewelle betroffen.