"Es geht um einen konkreten Unfall an einer konkreten Stelle", erläuterte Gerichtssprecher Andreas Stutter. Bei der Unfallstelle handele es sich um den am meisten benutzten Weg vom Tal auf den Berg. In unmittelbarer Nähe sei eine meist sehr gut besuchte Gastwirtschaft mit 220 Sitzplätzen. "Durch das somit zwangsläufig häufige Aufeinandertreffen von Wanderern (mit und ohne Hunden) ist die Wahrscheinlichkeit von Reizungen der Herde hoch", schrieb der Richter im Urteil, "was letztendlich auch zu einer erhöhten Aggressivität der Herde führte".