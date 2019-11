Uber verliert Lizenz in London. Symbolbild

Quelle: Laura Dale/PA Wire/dpa

Der umstrittene Fahrdienst-Vermittler Uber hat erneut seine Lizenz in London verloren. Die zuständige Transportbehörde wirft Uber die Gefährdung von Fahrgästen vor. London ist einer der wichtigsten Märkte für Uber.



Das Unternehmen kündigte umgehend an, Berufung einzulegen. Dafür hat Uber 21 Tage Zeit - und könnte dann weiterfahren, bis über den Widerspruch entschieden wurde. Im Kern wirft die Behörde Transport for London Uber vor, dass nicht-autorisierte Fahrer Passagiere befördern konnten.