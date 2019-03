Weniger Chemie, dafür ein bisschen mit Köpfchen putzen, das wäre wichtig. Birgit Vetter, Haushaltsberaterin

So sieht das auch Haushaltsberaterin Birgit Vetter: "Weniger Chemie, dafür ein bisschen mit Köpfchen putzen, das wäre wichtig", sagt sie. So sei es zum Beispiel immer gut, die Dosierhinweise auf der Verpackung zu lesen und ein bisschen Geld in einen guten Putzlappen zu investieren, den man auch waschen kann. Das lohnt sich für Gesundheit, Umwelt und auch fürs Portemonnaie. So steht dem Frühjahrsputz auch nichts mehr im Wege.