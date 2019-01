Zug am Bahnhof in Duisburg.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Er hatte beim Rauchen den Zug verpasst: Ein 33-Jähriger hat sich in Duisburg an einen anrollenden Zug geklammert und ist so bei Eiseskälte mitgefahren. Reisende zogen nach einigen Kilometern die Notbremse und beendeten so die gefährliche Fahrt, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut.



Auf der Strecke könne der Zug bis zu 160 Stundenkilometer fahren, sagte ein Bahnsprecher. Der Mann blieb jedoch unverletzt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.