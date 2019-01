Algorithmik arbeitet mit Rezepten. Wenn ich aus Bauklötzen einen Turm bauen will, muss ich Klotz A auf Klotz B stellen, danach Klotz C auf Klotz A. Nach dieser Methode arbeitet Software zurzeit noch am häufigsten. Die nach einer Algorithmik, nach einem Rezept erstellte Software ist in der Regel ziemlich gut zu kontrollieren. Die Entwickler können immer von außen auf das System schauen, an welchem Rezeptschritt das Softwaresystem gerade arbeitet.