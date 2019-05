Der beschädigte Lastwagen steht in Lippetal.

Quelle: Michael Dülberg/Soester Anzeiger/dpa

Zum Wochenbeginn hat ein Anwohner in Lippetal bei Soest einen Lastwagen gestoppt. Der Lkw geriet in einem Wohngebiet offensichtlich außer Kontrolle. Stephan Koenig wusste Dank seines Jobs als Mechatroniker, was zu tun war: Er sprang auf ein Trittbrett zwischen Lkw und Auflieger und löste so die Arretierung der Bremsleitung.



"Wenn man bei dieser Aktion zwischen Führerhaus und Auflieger abrutscht und wird überrollt, dann muss man auch mit dem Tod rechnen", sagte Polizeisprecher Holger Rehbock.