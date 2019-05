Bergung der vier Todesopfer vom Mittwoch und Donnerstag.

Quelle: Skanda Gautam/ZUMA Wire/dpa

Ein irischer Bergsteiger ist bereits das sechste Todesopfer in dieser Woche und das achte dieser Saison am höchsten Berg der Welt. Der 56-Jährige sei am Freitag am Mount Everest in seinem Zelt auf einer Höhe von 7.000 Metern gestorben, teilte der britische Touranbieter 360 Expeditions mit. Die genaue Todesursache wurde bisher nicht genannt.



Ebenfalls am Freitag war ein nepalesischer Bergführer gestorben, am Mittwoch und Donnerstag ein US-Amerikaner, zwei Inderinnen und ein Inder.