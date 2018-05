Mann in Schutzkleidung in einem Ebola-Behandlungszentrum. Quelle: Mark Naftalin/UNICEF/AP/dpa

Der Kongo hat inzwischen 17 Fälle des gefährlichen Ebola-Virus bestätigt. Die drei neuesten Fälle seien in der Millionenstadt Mbandaka festgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit sind bereits vier Ebola-Fälle in der Stadt mit rund 1,2 Millionen Einwohnern eingetreten.



Weil Mbandaka über einen Fluss, Straßen und den Flughafen mit anderen Städten vernetzt ist, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Risiko der Ausbreitung für den Kongo als sehr hoch ein.