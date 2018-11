Helfer im Kongo stehen vor gefährlichen Bedingungen. Quelle: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa

Im Kongo sind seit dem Ebola-Ausbruch vor rund zwei Monaten 201 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben. Bisher sei das Ebola-Virus in 291 Fällen bestätigt worden, teilte das kongolesische Gesundheitsministerium mit.



Der jüngste Ausbruch des gefährlichen Fiebers konzentriert sich auf die Großstadt Beni und ihre Umgebung in der unruhigen Provinz Nord-Kivu. Dort sind mehrere Milizen und Rebellengruppen aktiv, was die Hilfe für die betroffenen Patienten und Angehörigen erschwert.