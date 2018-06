Das Spiel Argentinien - Island findet am Samstag um 15 Uhr statt. Quelle: Victor R. Caivano/AP/dpa

Die Fußball-WM ist einigen Häftlingen in Argentinien wichtiger als ihr Essen. In den Haftzellen der Polizei in der Hafenstadt Puerto Madryn sei seit Tagen das Kabelfernsehen kaputt, berichtete die Zeitung "Diario Jornada". Mehrere Häftlinge forderten eine schnelle Reparatur, denn Fernsehen sei ein "unabdingbares Recht". Sie kündigten einen Hungerstreik an.



Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Streikenden die ersten Spiele verpassen werden: Eine Richterin habe die Forderung abgelehnt.