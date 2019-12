Gefängnis in Tela, Honduras

Quelle: reuters

Vermutlich bei Kämpfen zwischen bewaffneten Häftlingen in einem Gefängnis von Honduras sind nach Medienberichten mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Nach einer Liste der Opfer, die mehrere honduranische Medien veröffentlichten, wurden bei der Schießerei in der Stadt Tela zudem 16 Gefangene verletzt.



Erst am Dienstag hatte Staatspräsident Juan Orlando Hernandez nach wiederholten Fällen tödlicher Gewalt durch Banden in Gefängnissen einen Notstand im Strafvollzugssystem des Landes erklärt.