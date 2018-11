Gefängnis San Quentin in Kalifornien. Archivbild Quelle: John G. Mabanglo/EPA FILE/dpa

Zwei Todeskandidaten sind in einem kalifornischen Gefängnis tot aufgefunden worden. Die Männer hätten sich offenbar das Leben genommen, teilten Strafvollzugsbeamte mit. Zunächst hatten Wärter am vergangenen Freitag den 54-jährigen Andrew Urdiales in der Haftanstalt San Quentin leblos vorgefunden.



Am Sonntag fanden Beamte dann den 51-jährigen Virendra Govin tot in seiner Einzelzelle in einem anderen Trakt. Seit dem Jahr 2006 ist die Todesstrafe in dem Staat nicht vollstreckt worden.