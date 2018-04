Bishopville ist ein verschlafenes 3.000-Einwohner-Städtchen mitten in South Carolina, aber das Gefängnis ist eine Hochsicherheitsanstalt für harte Fälle.

Danach wurden 17 weitere Insassen der Anstalt Lee Correctional in Bishopville bei den Ausschreitungen verletzt. Offenbar waren drei Gefängnistrakte von dem Gewaltausbruch betroffen, der sowohl als Aufstand als auch als Auseinandersetzung zwischen Häftlingen bezeichnet wurde. Neben Polizei waren auch Feuerwehr und Krankenwagen im Einsatz; die Verletzten wurden außerhalb der Anstalt behandelt.



Der Aufstand hatte am Sonntagabend (Ortszeit) begonnen und wurde bis Montag gegen 3:00 Uhr morgens unter Kontrolle gebracht. Nach Angaben der Behörden sind inzwischen alle Gefängniswärter und Polizeibeamte in Sicherheit. Laut dem Online-Portal von CBS-News ist die Haftanstalt in Bishopville für 1.500 Gefangene ausgelegt; einige der gefährlichsten Schwerverbrecher von South Carolina seien dort inhaftiert.