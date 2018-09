Bananenkisten sind ein häufiges Versteck für Kokain. Archivbild Quelle: Daniel Naupold/dpa

Die Justizbehörden im US-Staat Texas haben in einer Ladung gespendeter Bananen einen überraschenden Fund gemacht. Das Department of Criminal Justice, das auch Gefängnisse verwaltet, hatte in der Hafenstadt Freeport zwei Paletten mit 45 Kisten überreifer Bananen erhalten, die nicht mehr für den Verkauf geeignet waren.



Beim Umladen der Früchte entdeckten Beamte in den Kisten Kokain mit einem Straßenverkaufswert von knapp 18 Millionen Dollar. Jetzt läuft die Fahndung nach dem "Spender".