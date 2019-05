Pompeo drängte nach eigenen Angaben auf Zusicherungen der irakischen Führung, "Amerikaner in ihrem Land angemessen zu schützen". Sowohl Mahdi als auch Saleh hätten ihm zu verstehen gegeben, sie seien sich ihrer "Verantwortung" in dieser Sache bewusst, sagte der US-Außenminister nach den Unterredungen zu Journalisten.



Zudem habe er die irakische Regierung aufgefordert, schiitische Milizen mit Verbindungen zum Iran besser zu kontrollieren. Auch in diesem Punkt hätten ihm beide Gesprächspartner zugesichert, dies sei ebenfalls ihr Ziel. Den überraschenden Besuch im Irak habe er wegen der wachsenden Bedrohungen durch Teheran eingelegt, sagte Pompeo weiter. Die iranische Armee würden derzeit "ihre Aktivitäten eskalieren". Die Gefahr von Angriffen sei "sehr präzise". Genauere Angaben dazu machte Pompeo jedoch nicht.