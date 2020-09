Europaparlament in Straßburg

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Plenarsitzung des Europäischen Parlaments diese Woche auf einen Tag verkürzt. Dies entschied das Parlamentspräsidium. So werde das Parlament nur an diesem Dienstag zu dringenden Tagesordnungspunkten diskutieren. Abstimmungen werde es nicht geben.



Auf der Agenda stehen Debatten über die Lage an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei, der gescheiterte EU-Sondergipfel zum Haushalt sowie das Vorgehen der EU-Staaten gegen das Coronavirus.