Susanne Schröter ist Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und Professorin am Institut für Ethnologie der Goethe-Universität Frankfurt/Main. Quelle: Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam

Schröter: Es gibt keine verlässlichen Zahlen, aber die salafistische Ideologie zielt darauf ab, viele Kinder zu bekommen. Diese sollen in der salafistischen Ideologie erzogen werden. Im Internet kann man Stoffpuppen bestellen, die Männer in Kämpfermontur und vollverschleierte Frauen zeigen. Die Kinder sollen damit eine salafistische Familie nachspielen. Dass schon sehr junge Jugendliche Anschläge planen können, wissen wir von mehreren Fällen wie dem eines Zwölfjährigen in Ludwigshafen oder dem Attentat von Sechszehnjährigen auf ein Sikh-Heiligtum in Essen.



heute.de: Warum sind gerade Jugendliche für den Salafismus anfällig?



Schröter: Die Jugend ist das Alter, in dem man rebelliert, sehr risikobereit ist und die Welt auf den Kopf stellen will. Jugendliche sind grundsätzlich anfällig für radikale Ideologien – egal ob Rechts- oder Linksextremismus oder nationalistische Bewegungen. Jugendliche sind eben am leichtesten zu begeistern.