Eine Zecke krabbelt über die Hand eines Mannes. Archivbild

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit will laut einem Medienbericht das gesamte Land zum FSME-Risikogebiet erklären. Das berichtet der "Tages-Anzeiger". Die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist in der Schweiz zuletzt immer öfter aufgetreten.



Laut dem Bericht zählte das Schweizer Bundesamt in diesem Jahr 380 FSME-Fälle. Im Vergleich zum Jahr 2016 haben sich die Fallzahlen fast verdoppelt. Die Virusinfektion kann zu einer gefährlichen Hirnhautentzündung führen.