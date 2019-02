Neben dem Landkreis Emsland kamen neue Risikogebiete außerdem in Sachsen mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Bayern mit den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Landsberg am Lech sowie dem Stadtkreis Kaufbeuren hinzu. Als FSME-Risikogebiete gelten fast ganz Bayern und Baden-Württemberg. Auch Süd- und Mittelhessen, das südöstliche Thüringen sowie Teile von Rheinland-Pfalz, des Saarlands und Sachsens sind betroffen. Der nun erstmals betroffene Kreis in Niedersachsen ist zugleich das nördlichste deutsche Risikogebiet.



Experten beobachten seit einigen Jahren, dass sich FSME-infizierte Zecken in Deutschland weiter vom Süden in den Norden ausbreiten. Milde Winter sorgen zudem dafür, dass die Zecken schon recht früh aktiv werden. Zecken lauern nicht nur in Wäldern und auf Wiesen auf Wirte. Auch Gärten sind Zeckengebiet, selbst wenn diese mehrere hundert Meter vom Wald entfernt liegen.