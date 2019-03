Karnevalsumzug in Cottbus. Archivbild

Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Wer in den kommenden Tagen Straßenkarneval feiern will, sollte auf Wolken und Regen vorbereitet sein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es am Wochenende unbeständig, ungemütlich und am Rosenmontag sogar stürmisch.



"Fast überall kommt es wiederholt zu schauerartigen Regenfällen", sagte DWD-Experte Adrian Leyser. Sturmböen bis 85 km/h seien "wahrscheinlich", bei Gewittern könnten sogar schwere Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde auftreten und im höheren Bergland Orkanböen.