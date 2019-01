Schneepflug beim Räumen einer Straße in Österreich.

Quelle: Helmut Fohringer/APA/dpa

Die Wetterlage in Bayern und Österreich wird vielerorts zu einer immer größeren Bedrohung. Nachdem am Dienstag bereits in einigen Teilen der Steiermark die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen wurde, gilt dies jetzt auch in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich.



"Das Risiko von großen Lawinenabgängen ist sehr, sehr hoch", sagte der Leiter des Katastrophenschutzes der Steiermark, Harald Eitner. Erwartet werden sowohl für Österreich als auch für Bayern weitere teils ergiebige Schneefälle.