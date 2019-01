Continental-Experte Römmele betont, dass das Sicherheits-Level der Kommunikation mit der Cloud so hoch sei wie beim Online-Banking. Alle Funktionen im Auto würden kontinuierlich überwacht. Zudem setzt er auf drahtlose Sicherheits-Updates in schneller Folge - ohnehin sei die Lebensdauer der Software-Schlüssel so kurz gewählt, dass sie in der Zeit nicht gebrochen werden könnten. Und jedes Fahrzeug verfüge über eigene digitale Schlüssel. Sollte ein automatisiertes Fahrzeug von außen missbraucht werden, würde das System dies erkennen, Alarm schlagen und möglicherweise bestimmte Funktionen deaktivieren, betont er.