EU-Ratspräsident Donald Tusk (r.) beim jährlichen EU-China-Gipfel Quelle: Ng Han Guan/AP Pool/dpa

Vor dem Hintergrund von Handelsstreitigkeiten hat EU-Ratspräsident Donald Tusk zu mehr Zusammenarbeit aufgerufen. "Es ist die gemeinsame Pflicht Europas und Chinas, aber auch Amerikas und Russlands, (die globale Handelsordnung) nicht zu zerstören, sondern zu verbessern", sagte er in Peking beim jährlichen EU-China-Gipfel.



Nach einem Treffen mit Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang warnte er vor "Handelskriegen", die "so oft in unserer Geschichte" in gewaltsame Konflikte umgeschlagen seien.