Ein Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) bei Baghus.

Quelle: Aboud Hamam/dpa

Die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien will dort inhaftierte deutsche Dschihadisten nicht freilassen. Der kurdische Außenbeauftragte Omar sagte der "FAS", die 800 ausländischen Gefangenen seien nicht in der Gewalt der USA, sondern in kurdischen Händen.



Daher habe Trump nicht über das Schicksal von gefangenen IS-Kämpfern zu entscheiden. "Wir werden mit den IS-Mitgliedern gemäß den internationalen Verträgen und Konventionen umgehen, und wir werden sie nicht freilassen", sagte Omar.