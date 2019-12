Mohammed Dschawad Sarif (Archiv)

Nach dem Austausch von zwei Gefangenen zwischen den USA und dem Iran gibt sich Teheran offen für weitere ähnliche Schritte. Man sei für einen umfassenden Gefangenenaustausch bereit, twitterte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif.



Die USA und der Iran hatten am Wochenende in der Schweiz zwei Gefangene ausgetauscht. Im Iran sind mindestens vier weitere Amerikaner inhaftiert. Allen vier wird Spionage vorgeworfen. Die Zahl der inhaftierten Iraner in den USA ist unklar.