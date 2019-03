Afghanische Soldaten sind im Visier der Taliban. Archivbild.

Quelle: Saifurahman Safi/XinHua/dpa

Bei Gefechten mit den Taliban sind in der südafghanischen Provinz Helmand in den vergangenen 48 Stunden Dutzende Sicherheitskräfte getötet worden. Lokale Medien berichten von 65 getöteten Soldaten und Polizisten.



Afghanische Spezialkräfte haben in den vergangenen Wochen in verschiedenen Teilen der Provinz Helmand Taliban-Einrichtungen angegriffen, Waffendepots zerstört und Feldkommandeure gefangen genommen. Die Taliban-Angriffe sind laut Provinzrat eine Reaktion darauf.