Sicherheitskräfte in Mexiko-Satdt (Archiv).

Quelle: Jair Cabrera Torres/dpa

Auf einem Grundstück in Mexiko sind die Leichen von zehn mutmaßlichen Opfern einer kriminellen Bande entdeckt worden. Das sei die bisherige Bilanz einer mehrtägigen Suche, die weiter andauere, teilte das Forensikinstitut des Bundesstaates Jalisco mit. Die Leichen wiesen Folterspuren auf.



In der Gegend, zu der die Millionenstadt Guadalajara gehört, ist das mächtige Drogenkartell Jalisco Nueva Generacion aktiv. In den vergangenen Monaten wurden dort mehrere ähnliche Funde gemacht.