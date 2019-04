Bei Anlegern gefragt: Goldmünzen und -barren. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Es ist als glänzendes Investment gefragt: Der Goldschatz der Deutschen ist in den vergangenen Jahren noch größer geworden. Privatleute in Deutschland besitzen mittlerweile die Rekordmenge von 8.918 Tonnen des Edelmetalls - davon 4.925 Tonnen in Form von Barren und Münzen, knapp 4.000 Tonnen sind Schmuck.



Diese Zahlen haben Forscher der Steinbeis-Hochschule für die Reisebank errechnet. Seit der vorigen Erhebung dieser Art aus dem Jahr 2016 wuchs der Goldschatz um 246 Tonnen.