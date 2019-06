Polizist läuft mit dreijähriger Ausreißerin durch die Stadt.

Quelle: Polizeiinspektion Germersheim/dpa

Hand in Hand mit einer Dreijährigen ist die Polizei durch die Kleinstadt Germersheim bei Landau geirrt. Aufmerksame Bürger hatten das Mädchen allein angetroffen und zur Polizeiwache gebracht. Die kleine Ausreißerin versprach, die Beamten zu ihrem Wohnort zu führen.



"Nach einem längeren Fußmarsch (...) war sich die junge Dame jedoch gar nicht mehr so sicher, wohin sie eigentlich gehört", sagte ein Polizeisprecher. Eine Passantin erkannte das Kind schließlich und rief die Familie an.