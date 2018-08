Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Archivbild Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat einer militärischen Offensive gegen die letzte Rebellenhochburg Idlib in Syrien das Wort geredet. In der Provinz im Norden Syriens hätten sich Terroristen im Schutz einer Deeskalationszone gesammelt. Das sagte Lawrow in Moskau nach einem Treffen mit seinem saudischen Kollegen Adel al-Dschubair.



Die Kämpfer hielten die Zivilbevölkerung als Geiseln. "Aus allen diesen Gründen muss diese Eiterbeule liquidiert werden", sagte Lawrow laut Agentur Tass.