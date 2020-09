Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Archivbild

Benedikt XVI. spricht sich gegen eine Aufhebung der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester aus. Die Ehe betreffe den Menschen in seiner Gesamtheit - genauso erfordere der Dienst im Namen des Herrn die totale Hingabe des Menschen, zitiert die französische Tageszeitung "Le Figaro" aus einem Buch.



Dieses hat der emeritierte Papst gemeinsam mit Kurienkardinal Robert Sarah verfasst. Es wird am Mittwoch veröffentlicht. Es erscheine nicht möglich, beiden Berufungen gleichzeitig gerecht zu werden, so Benedikt XVI. weiter.