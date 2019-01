Der DB Medibus ist seit Juli 2018 in Hessen im Einsatz.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Gegen den Ärztemangel auf dem Lande ist eine mobile Zahnarztpraxis in einem Bus geplant. Die Deutsche Bahn und die Ärztegruppe Zahneins verständigten sich auf das Projekt. Der erste Zahnmedi-Bus soll zum Jahresende seine Arbeit aufnehmen, entweder in Ostfriesland oder in Südbayern.



Ziel sei es, die Versorgung in ländlichen Gebieten mit zu wenigen Zahnärzten zu verbessern. Vorbild ist der DB-Medibus, der seit Juli 2018 mit Hausärzten in Hessen im Einsatz ist.