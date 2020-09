Eine Demonstration von Landwirten in Hamburg.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Mit Hunderten Traktoren haben Landwirte in mehreren deutschen Städten erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung und neue Umweltauflagen protestiert. In Hamburg demonstrierten laut Veranstaltern mehr als 1.000 Bauern mit 700 Treckern für mehr Wertschätzung und faire Lebensmittelpreise.



Vor dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau versammelten sich laut Polizei 500 Menschen mit 300 Traktoren. Die Veranstalter sprachen von 1.500 Teilnehmern und mehr als 500 Traktoren. Aktionen gab es etwa auch in Dresden und Mainz.