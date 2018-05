Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Quelle: Christophe Gateau/dpa

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht die Pläne der EU zur Wiederbelebung eines Abwehrgesetzes gegen US-Sanktionen mit Skepsis.



Altmaier sagte in der ZDF-Sendung "maybrit illner" mit Blick auf die sogenannte Blocking-Verordnung, dass "man sehr genau prüfen muss, ob sie ihre Ziele erreicht oder ob sie am Ende nicht auch europäischen Unternehmen das Leben schwerer macht". Er warnte vor einem "Sanktionswettlauf", der am Ende Arbeitsplätze auch in Deutschland gefährde.