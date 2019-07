Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Abgeordnetenhauses. Archivbild

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, will einen Versuch für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump zum Scheitern bringen. Der demokratische Abgeordnete Al Green hatte eine Resolution vorgelegt, in der er Trump die Regierungsfähigkeit abspricht. Erwähnt werden darin auch Trumps als rassistisch kritisierte Angriffe auf demokratische Kongressabgeordnete.



Pelosi kündigte an, dass das von Demokraten dominierte Repräsentantenhaus Greens Vorhaben stoppen werde.